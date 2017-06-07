Что делать с желторотиками и как запустить упавшего стрижа: орнитологический ликбез

В Екатеринбурге и его окрестностях птенцы начали вылетать из гнезд. Зачастую городские жители не знают, что делать, если им довелось найти птенца в лесу или он упал на балкон из гнезда, расположенного на крыше дома. На эти и другие вопросы NDNews.ru ответила организатор орнитологических экскурсий для горожан, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова.

Нина Олеговна, добрый день! Так как же надо действовать человеку, который нашел где-то птенца дикой птицы?

Маленького птенца, найденного в лесу, можно сфотографировать на память, полюбоваться, иногда, если ну очень хочется, осторожно потрогать. Больше ничего с ним делать не надо. У большинства птиц птенцы покидают гнезда, еще не умея толком летать, это нормально. Они перемещаются по траве и кустам в окрестностях гнезда, а родители продолжают их подкармливать. Такие птенцы называются «слётки». Для них характерно наличие желтой каемки на клюве (их еще называют «желторотиками»), короткие, по сравнению со взрослыми птицами, перья в хвосте и на крыльях. Если слеток находится в явно опасной ситуации: например, сидит посреди дороги или барахтается в воде (не будучи утенком) – его можно поймать, перенести и выпустить в ближайших кустах.

Очень нежелательно переносить такого птенца далеко от места встречи и тем более уносить с собой. Выкормленные в неволе птенцы большинства диких птиц редко оказываются потом способными выжить на свободе. И пытаться «спасать» попавшихся на глаза слетков птиц (кроме стрижей, о которых разговор ниже), забирать их домой и вообще уносить далеко от того места, где они найдены, чаще всего значит обрекать их на верную гибель.

В чем особенность стрижей?

Даже взрослые стрижи не могут взлетать с земли, у них для этого слишком длинные крылья и слишком короткие и слабые ноги. Упавший стриж беспомощен и беззащитен. Практически всю свою жизнь они проводят в воздухе; когда молодой стриж покидает гнездо, родители его больше не кормят, и он сам сразу начинает добывать себе пищу. Нередко молодые стрижи в результате столкновения с чем-нибудь, а иногда, при холодной погоде, от голода и усталости, падают на землю. Если стриж не поврежден, его лучше всего как можно быстрее поймать и выпустить с балкона или подбросить в воздух – скорее всего, он полетит. Если он снова падает, значит, он ранен или истощен. Такого стрижа во многих случаях можно выходить и выкормить, а потом благополучно выпустить на волю. Есть группы в соцсетях и сайты, посвященные именно спасению и выкармливанию стрижей, есть энтузиасты этого дела и в Екатеринбурге.

А как определить, какая именно птица перед вами?

Для определения птиц существуют специальные справочники-определители, где приводятся изображения и описания характерных признаков птиц, которые могут встретиться в том или ином районе. Для Екатеринбурга и окрестностей есть краткий справочник-определитель «Птицы Среднего Урала» и замечательная книга «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири» В.К.Рябицева. Для уральского любителя птиц эта книга просто незаменима. Если нет под рукой определителя, лучше всего сфотографировать птицу, прежде чем выпустить, и отправить фотографию с вопросом в любую группу любителей птиц, например в группу Союза охраны птиц России , в Екатеринбурге можно обратиться на страницу организаторов «птичьих экскурсий».

Как действовать, если к вам в дом (или во внутренний двор) залетела птица, которая уже достаточно взрослая, чтобы уметь летать?

Если она может летать, то ее надо просто выпустить, открыв пошире окно или дверь. Можно, если хочется, попробовать ее перед этим угостить: насыпать на подоконник каких-нибудь крошек или зернышек. Если птица панически мечется по помещению, рискуя разбиться об стены или мебель, ее, скорее всего, придется сначала поймать, чтобы выпустить. Для этого можно накинуть на нее кусок легкой ткани (простынку, платок, рубашку и т.п.). Пойманную птицу нельзя держать за лапы, крылья или голову, а только аккуратно обхватив рукой туловище с прижатыми крыльями. Скорее всего, если птица случайно залетела к вам в дом – она просто улетит и больше не вернется.

Что делать на это время с хищными домашними животными, если они есть – кошками и отдельными породами собак? И наоборот, может ли кратковременное пребывание в доме дикой птицы навредить волнистому попугайчику, канарейке, или, в сельских условиях – петуху и курам?

Для большинства кошек поймать птицу в закрытом помещении не составит большого труда, так что, если не хотите, чтобы залетевшая птичка досталась на обед вашему питомцу – лучше кошку сразу выгнать из комнаты или держать на руках, пока птица находится у вас дома. Собаке же, если птица летает, вряд ли удастся ее схватить. В целом, большинство заболеваний, переносимых птицами, не передаются или мало опасны для человека и других млекопитающих (кошек, собак). Здоровая домашняя птица тоже вряд ли чем-то заразится от дикой, если они не будут вступать в прямой контакт. Достаточно соблюдать обычные санитарно-гигиенические правила: мыть руки, протирать поверхности, по которым птица ходила или на которые попал помет. В смысле заразы, птица, пожалуй, не опасней подобранной на улице палки или уличной обуви: меры предосторожности, в общем, необходимы те же самые.

Куда обращаться, если птица выглядит больной (раненой)? Чем кормить, чем лечить?

Если вам попалась явно больная или раненая птица, то шансов на выживание у нее, скорее всего, немного. Во многих случаях правильнее всего просто предоставить птицу ее судьбе, особенно если это обычный голубь, воробей или ворона. Если все же больная или раненая птица незнакомого вида оказалась у вас в руках, лучше всего поместить ее в достаточно большую коробку, обеспечить водой, предложить корм (большинство насекомоядных птиц можно подкармливать измельченным вареным яйцом, растительноядных – хлебными крошками или крупой) и проконсультироваться со специалистом, например, задав вопрос в любой из перечисленных выше групп. Узнав, что за вид вам попался, нетрудно будет найти информацию, реально ли содержать такую птицу в неволе и чем ее лучше кормить. Регулярно с такими запросами обращаются в зоопарк, там могут подсказать, что делать с птицей.

Вообще специалисты-орнитологи в Екатеринбурге есть еще в Институте экологии растений и животных УрО РАН, кафедре зоологии УрФУ, Городском детском экологическом центре, хищными птицами занимаются в питомнике «Холзан», есть и ветеринары, специализирующиеся на лечении птиц.

Фото: Нина Садыкова

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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