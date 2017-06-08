Четверг, 8 июня 2017, 09:52 мск

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На Уктусе пьяная женщина попала под поезд

На Уктусе пьяная женщина попала под поезд

Жительница Екатеринбурга, прогуливавшаяся вдоль железнодорожных путей, попала под поезд. Подвыпившей горожанке повезло – ее госпитализировали с ушибом руки.

ЧП произошло накануне вечером. Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 28-летняя женщина в состоянии опьянения шла вдоль железнодорожных путей перегона «Шарташ − Уктус», где в это время следовал поезд. Машинист электрички «Керамик − Екатеринбург-Сортировочный» подал сигнал, применил экстренное торможение, но женщина не отреагировала и продолжила свой путь по железной дороге. Поезд в результате сбил екатеринбурженку. Травмы женщины для такого происшествия оказались не столь серьезными – ее госпитализировали с ушибом правой руки. В полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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