В Екатеринбурге ночью сгорели три дорогие иномарки

Минувшей ночью в уральской столице сгорели три автомобиля.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, информация о пожаре поступила в правоохранительные органы в два часа ночи. На улице Большакова загорелся автомобиль Infiniti, площадь возгорания составила три квадратных метра. «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что возгорание началось с Infiniti, после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом Audi и Volvo. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются очевидцы и обстоятельства инцидента. После получения результатов пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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