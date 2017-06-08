«Исправил цифру 3 на 8»: на Урале осудили водителя за подделку прав

В Лесном вынесен приговор автомобилисту, который четыре года ездил с просроченными и поддельными водительскими правами. Подделку обнаружили, когда мужчине выписывали один из последних штрафов.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Лесного Михаил Новиков. «В мае 2013 года он собственноручно внес изменения в водительское удостоверение, выданное ему в 2003 году. Новиков дописал цифру 3 до цифры 8 в строках «дата выдачи» и «действительно до» и наклеил на лицевую сторону документа фрагмент липкой ленты типа «скотч»», – пояснили в ведомстве. Подделку обнаружили, когда мужчине выписывали административный штраф.

Свою вину Новиков признал в полном объеме. «Он пояснил, что внес изменения в свое удостоверение в связи с нехваткой времени для его замены в установленном законом порядке. Суд назначил Михаилу Новикову наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей», – отметили в прокуратуре.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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