Четверг, 8 июня 2017, 09:51 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Куйвашев не нашёл времени поприветствовать участников Европейско-Азиатского правового конгресса

Куйвашев не нашёл времени поприветствовать участников Европейско-Азиатского правового конгресса

В Екатеринбурге сегодня открылся Европейско-Азиатского конгресс – мероприятие международного уровня, на которое были приглашены более 100 участников, в том числе, иностранные гости, представители ООН и других международных организаций.

Как передает корреспондент , в 10.00 в Доме правительства должны были начаться два мероприятия одновременно: заседание кабмина и пленарного заседание Европейско-Азиатского конгресса. Корреспонденту агентства, пришедшему на заседание правительства, сообщили, что оно перенесено на 11.30 из-за открытия конгресса. Среди выступающих на открытии конгресса губернатор был заявлен, однако так и не появился – от его имени гостей поприветствовал Вадим Дубичев. В ДИПе прокомментировали, что Куйвашев и не планировал принимать участие в конгрессе, однако в программе пленарного заседания его выступление есть.

Екатеринбург, Служба информации

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