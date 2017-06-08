Туристы из Екатеринбурга вылетят во Вьетнам с задержкой на 16 часов

Авиакомпания Pegas Fly на 16 часов задерживает рейс в Нячанг: туристы должны были улететь в полночь, сейчас вылет ожидается в 16:00 в связи с поздним прибытием самолета. Туристы намерены требовать у туроператора возврат денег за потерянные сутки отдыха.

Чартерный рейс №2517 авиакомпании Pegas Fly Екатеринбург – Нячанг задержан на 16 часов, – следует из информации онлайн-табло Кольцово. Как сообщают туристы, многие накануне поздно вечером приехали в аэропорт и только там узнали о переносе рейса почти на сутки.

«Кто из Екатеринбурга, уехали домой спать. Кто из других городов, оператор расселил в отеле. Но все равно сутки отдыха теряются. Многие намерены писать по возвращении претензию туроператору Pegas Touristik на возврат денег за сутки отдыха», – рассказал NDNews.ru екатеринбургский турагент, чьи клиенты должны были улететь во Вьетнам.

По его словам, причин задержки рейса им не сообщили, дозвониться до чартерной авиакомпании Pegas Fly, базирующейся в Красноярске, не удается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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