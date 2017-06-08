МУГИСО перестало платить по счетам: через суд с министерства взыскали почти 400 тысяч рублей коммунальных платежей

С министерства управления госимуществом Свердловской области через суд взыскали 434 тысячи рублей за неуплату коммунальных платежей и еще 32 тысячи рублей пени. По данным управляющей компании, которая обслуживала одно из зданий, МУГИСО не платило за коммунальные услуги с 1 сентября 2016 года по 1 января 2017-го.

Решение о взыскании с МУГИСО почти 400 тысяч в пользу управляющей компании ООО «Прогресс-Урал» принял накануне Арбитражный суд Свердловской области, – сообщили NDNews.ru в адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры». Министерство не выплачивало ни копейки за коммунальные услуги, предоставляемые УК, почти полгода.

«Взыскать со Свердловской области в лице МУГИСО за счет казны Свердловской области в пользу ООО «Прогресс-Урал» задолженность за оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества, коммунальным услугам административного здания за период с 1 сентября 2016 года по 1 января 2017 года, в размере 342836 рублей», – говорится в решении Арбитражного суда. Также МУГИСО обязали выплатить 32 тысяч пени – эти траты также придется нести казне.

Как сообщили NDNews.ru в адвокатском бюро, которое представляло интересы УК в суде, сейчас готовится еще один иск к тому же министерству – в 2017 году МУГИСО вновь не платило за коммуналку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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