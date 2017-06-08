Екатеринбуржцы в среднем живут 72 года

Администрация Екатеринбурга представила городским депутатам демографические статданные за 2016 год, впервые озвучив среднюю продолжительность жизни горожанина – 72 года. По словам чиновников, этот показатель продолжает расти, но незначительно. Кроме того, к концу 2018 года постоянное население уральской столицы остановится на цифре 1,5 миллиона жителей, передает корреспондент NDNews.ru.

Как сообщил сегодня на заседании бюджетной комиссии ЕГД начальник департамента экономики Алексей Прядеин, естественный прирост населения Екатеринбурга за 2016 год составил 5,8 тысяч человек. Еще на 4,8 тысяч жителей город увеличился за счет миграции. При этом рождаемость в прошлом году снизилась, а количество умерших выросло. Чиновники списывают эти показатели на демографическую кривую – сейчас меньше женщин детородного возраста из-за «ямы» 90-х, и больше престарелых граждан, родившихся в 50-х годах. Тем не менее, как заявил Прядеин, в Екатеринбурге по-прежнему один из самых низких показателей смертности населения в стране (ниже только в Казани и Краснодаре). Отвечая на вопросы депутатов, чиновник сообщил, что Свердловскстат по просьбе мэрии впервые вывел среднюю продолжительность жизни горожанина – 72 года. Также он добавил, что население Екатеринбурга достигнет постоянной планки 1,5 миллиона жителей к концу 2018 года. Сейчас этот показатель «плавает» из-за маятниковой миграции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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