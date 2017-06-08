В центре квартиры рос куст конопли: двое жителей Нижнего Тагила превратили квартиру в нарколабораторию (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полицейские задержали молодых людей, создавших в своей квартире тепличные условия для выращивания конопли. Силовики изъяли около четырех килограммов растительных наркотиков.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», одного из злоумышленников – 30-летнего местного жителя, задержали в подъезде дома на улице Газетной в тот момент, когда он входил в квартиру на четвертом этаже. В центре квартиры рос куст конопли, который освещали мощные лампы. Рядом в пластиковых контейнерах и бутылках находились высушенные листья растения, на журнальном столике лежали электронные весы. Тут же были пакетики с семенами и удобрения. «В ванной комнате сотрудники полиции обнаружили несколько веток, подвешенных на веревке для высушивания и еще контейнеры с сухой травой. Всего в квартире было изъято 3600 грамм конопли и почти 16 грамм гашиша», – отмечают в ведомстве.

Позже силовики задержали второго молодого человека. В ходе опроса задержанные граждане признались, что квартиру, приобретенную около года назад, они решили использовать для выращивания наркотических растений для личного потребления. Но сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств уверены, что молодые люди, вырастившие такой «урожай», намеревались его выгодно продать. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото ГУ МВД РФ по Свердловской области

Нижний Тагил, служба новостей РИА «Новый День»

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