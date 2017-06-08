Четверг, 8 июня 2017, 10:23 мск

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В центре квартиры рос куст конопли: двое жителей Нижнего Тагила превратили квартиру в нарколабораторию (ФОТО)

В центре квартиры рос куст конопли: двое жителей Нижнего Тагила превратили квартиру в нарколабораторию (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полицейские задержали молодых людей, создавших в своей квартире тепличные условия для выращивания конопли. Силовики изъяли около четырех килограммов растительных наркотиков.

Новый День: В центре квартиры рос куст конопли: двое жителей Нижнего Тагила превратили квартиру в нарколабораторию

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», одного из злоумышленников – 30-летнего местного жителя, задержали в подъезде дома на улице Газетной в тот момент, когда он входил в квартиру на четвертом этаже. В центре квартиры рос куст конопли, который освещали мощные лампы. Рядом в пластиковых контейнерах и бутылках находились высушенные листья растения, на журнальном столике лежали электронные весы. Тут же были пакетики с семенами и удобрения. «В ванной комнате сотрудники полиции обнаружили несколько веток, подвешенных на веревке для высушивания и еще контейнеры с сухой травой. Всего в квартире было изъято 3600 грамм конопли и почти 16 грамм гашиша», – отмечают в ведомстве.

Новый День: В центре квартиры рос куст конопли: двое жителей Нижнего Тагила превратили квартиру в нарколабораторию

Позже силовики задержали второго молодого человека. В ходе опроса задержанные граждане признались, что квартиру, приобретенную около года назад, они решили использовать для выращивания наркотических растений для личного потребления. Но сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств уверены, что молодые люди, вырастившие такой «урожай», намеревались его выгодно продать. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Новый День: В центре квартиры рос куст конопли: двое жителей Нижнего Тагила превратили квартиру в нарколабораторию

Фото ГУ МВД РФ по Свердловской области

Нижний Тагил, служба новостей РИА «Новый День»

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