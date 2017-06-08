Алкоголь и Димедрол: под Камышловом раскрыто убийство

Свердловские полицейские по горячим следам задержали жителя Камышлова, который подозревается в убийстве мужчины по прозвищу Димедрол. Труп нашли на дороге, ведущей на свалку. Злоумышленника помог обнаружить служебный пес по кличке Тесла.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, днем 5 июня в полицию поступило сообщение о том, что возле дороги, ведущей на свалку города Камышлова, найден труп мужчины с телесными повреждениями. На место происшествия выехали полицейские, следователи, а также кинолог со служебной собакой по кличке Тесла. Последняя обнаружила недалеко от тела следы протектора ВАЗа и обуви.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность погибшего – им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1992 года рождения по прозвищу Димедрол. Выяснилось, что в ночь с 4 на 5 июня Димедрол гостил у своего шурина, брата своей сожительницы, также ранее судимого неработающего местного жителя 1984 года рождения. «Приятели распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора. Хозяин жилища схватил топор и обухом ударил по голове своего товарища, от чего последний скончался. Подозреваемый вывез тело на свалку на своей машине ВАЗ 2112, – рассказали в полиции. В этот же день злоумышленника задержали. – Отпечаток следов протектора, найденных Теслой на месте обнаружения трупа, совпал с отпечатками колес автомобиля подозреваемого».

В СУ СКР по Свердловской области уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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