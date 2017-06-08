На Уралмаше бродяга всадил нож в шею прохожего

В Екатеринбурге около станции метро «Проспект Космонавтов» мужчина набросился с ножом на случайного прохожего. Он ранил горожанина в шею и сбежал. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел в минувшую среду днем, в тот же день силовики задержали на остановке «Фрезеровщиков» подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный с Уралмаша. Он рассказал полицейским, что собирал жестяную и пластиковую тару, чтобы сдать за деньги. К нему начал приставать пьяный прохожий, пинать его сумку. Разозлившись, подозреваемый достал складной нож и ударил им мужчину, после чего пошел в пункт приема тары. Оттуда он отправился на остановку автобуса, где и был задержан.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавляют, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследованием занимается следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России. «По предварительным данным, прямой умысел злоумышленника, направленный на убийство потерпевшего, подтверждается тем, что удары ножом злоумышленник наносил в жизненно-важный орган – шею», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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