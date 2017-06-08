Юргенс: тарифы по ОСАГО надо повышать на 25-60%

Страховщиков уже не устраивают действующие тарифы по ОСАГО. По последним подсчётам коммерсантов, их необходимо повышать на 25-60%. Однако в ЦБ никакого экономического обоснования для этого не видят.

Как передаёт корреспондент Ndnews.ru, о том, что страховым уже «тесно» в текущих тарифах, сегодня на пресс-конференции заявил президент РСА Игорь Юргенс. По подсчётам разных страховых компаний, тарифы нужно повысить на 25-60 процентов. «Это не мы просим, а это экономическая реальность, необходимость. За 2016 год страховые собрали 49 млрд, а выплатили 47 млрд. Казалось бы, на эти два млрд доход. Но на эти два миллиарда нужно обеспечивать работу офисов, формирование резервов. Мы в полном провале по ОСАГО будем в этом году»,– отметил Юргенс. Он напомнил, что ряд страховщиков уже ушли с рынка и привёл в пример ВТБ-страхование, Уралсиб (доля автогражданки у них была минимальная,– прим ред), Росгосстрах сокращает свою долю на рынке до 11%. По его словам, если страховые будут оставаться в убытке, то они просто уйдут с рынка и государству придётся создавать свою структуру, и тогда либо тарифы будут повышать, либо эта структура постоянно будет просить субсидии на покрытие расходов.

Впрочем, автомобилистам пока можно не переживать, у регулятора абсолютно другие расчеты. «Тариф обоснован, мы постоянно ведём мониторинг и анализируем ситуацию. Сейчас экономического обоснования для повышения тарифа нет», – прокомментировал корреспонденту Ndnews.ru директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Игорь Жук.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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