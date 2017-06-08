В Екатеринбурге поймали цыганку, запихавшую в магазине под юбку корзину продуктов

В Екатеринбурге сотрудники магазина «Кировский» на Сиреневом бульваре поймали цыганку, которая пыталась вынести из торговой точки несколько килограммов продуктов, спрятанных под юбкой. Момент разоблачения воришки продавцы сняли на видео, которое сегодня появилось в интернете.

Как передает корреспондент NDNews.ru, цыганка направлялась к кассам, неся в руке полную корзину различных товаров. Камеры видеонаблюдения запечатлели, что по ходу изучения прилавков покупательница складывала продукты не только в корзину, но еще себе за пазуху. Женщину попросили достать все то, что она спрятала под юбкой. К удивлению сотрудников магазина, там оказались молочные коктейли, макароны, упаковки сосисок, сыры, творог, несколько палок колбасы и так далее. Судя по всему, у цыганки под юбкой был подкладка в виде мешка. В результате, продавцы собрали еще одну корзину с продуктами. При этом в момент разоблачения женщина сетовала на то, что у нее много детей, которых нужно кормить.

В УМВД РФ по Екатеринбургу сообщают, что пока заявлений от руководства магазина о краже в полицию не поступало.

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Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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