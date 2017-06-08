Страховщики просят создать подразделение по борьбе с мошенничеством в ОСАГО

В России как снежный ком растет число мошенничеств в сфере ОСАГО: автолюбители скупают поддельные полисы, недобросовестные юристы фальсифицируют экспертизы. Ущерб за прошлый год оценили в 40 млрд рублей, если ситуация не изменится, тарифы по автогражданке рискуют вырасти еще больше. Между тем, уголовные дела возбуждаются в редких случаях, до суда доходят и того реже. Силовикам предложили создать спецподразделение по расследованию таких случаев. Подробности – в материале агентства.

Сегодня в Екатеринбурге прошло закрытое совещание с участием полпреда президента в УрФО Игоря Холманских, президента Российского союза страховщиков Игоря Юргенса, директора департамента страхового рынка ЦБ РФ Игоря Жука, замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева, начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, представителей налоговой и судов. Об итогах совещания представители РСА и ЦБ рассказали на пресс-конференции. Как отметил Юргенс, по оценочным данным за прошлый год убытки от мошенничества в сфере ОСАГО составили около 40 млрд рублей. По данным РСА, порядка 10 млрд «сэкономили» автовладельцы, отказавшиеся от покупки полиса или вписавшие в него ложные данные. Примерно в ту же сумму оценивается ущерб от поддельных полисов. Но больше всего страховые ополчились на так называемых автоюристов: их обвиняют в фальсификации экспертиз, оформлении поддельных исполнительных листов, фальсификации ДТП, а также в том, что они мешают досудебному урегулированию и слишком много просят за свои услуги (а оплата этих издержек так же ложится на страховые). «Проблема вышла на уровень администрации президента. Сейчас мы пытаемся решить, как с этим бороться. 40 млрд – это деньги, на которые могут организовываться преступные группировки, их щупальца могут протянуться куда угодно, включая международный терроризм. А опосредованно это влияет на кошельки автомобилистов, так как убытки влияют на тарифы. Мы обсудили сегодня проблему с Юрием Пономаревым, он поставил ряд задач перед своими подчиненными и перед полицией», – рассказал Юргенс.

Как отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, на сегодняшний день 68 % случаев мошенничества в сфере страхования приходится на долю автогражданки. Однако до уголовной ответственности практически никогда не доходит. Так, в Челябинской области (которую страховщики называют «токсичной» и убыточной) было возбуждено 261 уголовное дело, 219 было прекращено, из оставшихся 42 до суда дошли только три, по одному из них недавно был вынесен приговор. В Свердловской области было подано 55 заявлений, возбуждено 11 уголовных дел, до суда пока не дошло ни одно. «Начальники главков нам сказали: мошенничество – это зло. Но это экономическое преступление не имеет приоритета, часто проблему оставляют между страхователем и страховщиком, «пусть участники рынка там между собой разберутся». Сегодня руководитель ГУ МВД по Челябинской области предложил несколько мер, в том числе, переквалификацию уголовных дел, ужесточение наказания», – отметил Игорь Юргенс. Он добавил, что в Южном федеральном округе (а там страховые уже несколько лет несут рекордные убытки) есть специальный состав судей, которые разбирают только дела по автогражданке. «Мы готовим предложение о создании в каждом главке подразделения по борьбе со страховым мошенничеством», – заявил глава РСА.

Еще одна проблема – отсутствие четкого понимания, что такое бланк страхового полиса. «В позапрошлом году нам из Генпрокуратуры пришел ответ, что бланки страховых полисов относятся к бланкам строгой отчетности, в прошлом году – что не относятся», – рассказал Ефремов. Юргенс добавил, что мошенники при продаже поддельного полиса автолюбителю имеют шанс вообще снять с себя ответственность, просто предупредив покупателя, мол, это не страховой полис, а похожий на него документ. В РСА недоумевают – почему за подделку билета Банка России могут посадить, а подделка страхового полиса оборачивается штрафом. Этот момент так же предлагается ужесточить.

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Екатеринбург, Светлана Загороднева

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