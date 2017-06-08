ЦБ РФ: после появления е-ОСАГО жалоб на страховщиков стало меньше

Автомобилисты стали меньше жаловаться на страховщиков после того, как оформление е-ОСАГО стало обязательным для всех компаний. Тем не менее, только в уральский филиал Центробанка за прошлый год было подано более сотни заявлений с жалобами на проблемы при оформлении автогражданки.

«Навязывание услуг – это зло, с которым надо бороться, и мы боремся. У нас есть меры от предписаний и вплоть до отзыва лицензии. Сейчас мы видим, что количество жалоб снижается, это происходит с лета прошлого года, когда заработал «период охлаждения» (то есть возможность отказаться от навязанных услуг, прим. ред). Е-ОСАГО тоже повлияло, доступность полисов повысилась. Но жалобы продолжают поступать, и их совсем не единицы, у нас работает целое подразделение, только по УрФО мы получили сотни жалоб», – рассказал сегодня на пресс-конференции директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Игорь Жук.

По его словам, Свердловская область выдвигается в лидеры по количеству купленных электронных полисов, и, к примеру, е-ОСАГО на Среднем Урале уже популярнее, чем в Москве. Впрочем, и в этом варианте страхования коммерсанты находят возможность не выполнять свои обязательства. Как отметил Жук, ЦБ РФ уже выдал несколько предписаний страховым, которые попались на попытках заволокитить оформление электронного полиса, если СК не исправятся, то регулятор вспомнит и о других мерах наказания.

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