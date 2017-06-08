В Екатеринбурге за месяц будут закрыты все универсамы «Звездный»

В Екатеринбурге в течение месяца будет свернута деятельность сети универсамов «Звездный».

Об этом сообщает РБК-Екатеринбург со ссылкой на директора по маркетингу и рекламе сети Сергей Симонов. По словам представителя сети, это связано не только с внешнеэкономическими факторами. «Мы не видим никаких трудностей в процессе сворачивания розничной деятельности, в том числе в части взаиморасчетов с поставщиками и партнерами, а также дальнейшей занятостью персонала. Компания намерена в дальнейшем продолжать свою деятельность в направлении арендного бизнеса», – заявил он агентству. Напомним, в июле 2016 г. стало известно, что торговая сеть «Звездный» закроет на реконструкцию часть своих магазинов в Екатеринбурге, после чего помещения сдадут в аренду X5 Retail Group. Большую часть пустых помещений заняла «Пятерочка». Торговые точки планируется ликвидировать в течение месяца.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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