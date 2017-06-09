В Североуральске задушили женщину из-за долга в две тысячи рублей (ФОТО)

Жуткое убийство произошло в Североуральске – местную жительницу задушили из-за долга в две тысячи рублей.

Преступление, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, было совершено в конце прошлого месяца. 25 мая в квартире в Школьном переулке поселка Третий Северный был обнаружен труп женщины 1986 года рождения, погибшую со следами побоев обнаружила ее мать. Экспертиза установила, что женщину задушили.

После того, как был установлен круг общения жертвы, удалось выйти на ее предполагаемого убийцу. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и причинение телесных повреждений житель Волчанска, 1984 года рождения. Мужчину задержали, он рассказал, что потерпевшая задолжала ему две тысячи рублей. За возвратом долга он приехал в Североуральск, однако должница не только не рассчиталась с ним, но еще и оскорбила кредитора. Мужчина не сдержался и задушил женщину.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области уточнили, что ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время он заключен под стражу.

Фото пресс-службы СУ СК по Свердловской области

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

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