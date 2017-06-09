В первых матчах «Урал» сыграет с ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром»: опубликован календарь РФПЛ на сезон-2017/18

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) утвердила календарь нового сезона чемпионата страны. Документ обозначил конкретные рамки национального первенства, а также даты главных матчей страны, в которых сойдутся гранды.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на заседании РФПЛ рассматривался предварительный календарь чемпионата России и в частности – первого тура. В дальнейшем в документ будут внесены определенные коррективы из-за матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, но уже известно, что футбольное первенство страны стартует 16 июля.

Екатеринбургский «Урал» в первом туре дома сыграет с «Ростовом». Во втором туре команда отправится в Москву на матч с «Динамо», потом встретится с «Уфой» и «Краснодаром». 9 августа, в пятом туре, «шмелям» предстоит игра против «Зенита». Далее по расписанию у «Урала» встреча с «Арсеналом» и в седьмом туре – матч с ЦСКА.

Московский «Спартак», ставший чемпионом, в первом туре сыграет с «Динамо», ЦСКА на выезде будет противостоять «Анжи», а «Зенит» отправится в гости к «СКА-Хабаровск». Что касается столичного дерби «Спартак» – ЦСКА, то они пройдут 13 августа и 10 декабря. В связи с чемпионатом мира-2018 сезон РФПЛ завершится 13 мая.

Добавим, что 5 июня в Екатеринбурге состоялось заседание Совета директоров ФК «Урал», в ходе которого были утверждены вопросы финансирования и задачи клуба на сезон-2017/18. Бюджет команды останется прежним – около 1 миллиарда рублей. Он будет состоять из трех равных частей: по 300 млн рублей выделят генеральные спонсоры – «Ренова» и ТМК, еще 300 млн – правительство Свердловской области.

Итоги прошедшего сезона в целом были признаны успешными, с учетом выхода «Урала» в финал Кубка России по футболу впервые в своей истории. В новом сезоне перед клубом поставлена задача занять место не ниже десятого среди команд премьер-лиги, а также пройти как можно дальше в Кубке России.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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