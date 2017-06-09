В Нижнем Тагиле потерялся девятилетний мальчик (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают школьника. Девятилетний мальчик вчера утром ушел из дома и пропал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, разыскивается Данила Плешков, 07.04.2008 г.р. Мальчик вчера около 11 часов утра ушел из дома № 4 по проспекту Октябрьский, и до настоящего времени его местонахождение не известно. В полицию с заявлением обратилась мама ребенка. По ее словам, мальчик раньше из дома не уходил, к бродяжничеству не склонен. Ребенок на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Приметы: рост 130-138 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие.

Одет: куртка черного цвета, джинсы и олимпийка темно-синие, футболка серого цвета.

Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о местонахождении разыскиваемого мальчика, либо видел его на улицах города, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефонам (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.

ФОТО ГУ МВД

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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