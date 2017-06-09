Власти затеяли ремонт Московской еще на одном участке (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается кампания по ремонту дорог. В дополнение к тому, что власти на две недели перекрыли улицу Репина возле Центрального стадиона, заблокировав выезд с ВИЗа и спровоцировав огромные утренние и вечерние пробки, в городе намерены также отремонтировать участок на улице Московской от Гурзуфской до Радищева.

Сегодня утром автомобилисты обнаружили, что на отрезке срезан верхний слой асфальта, что также негативно повлияло на трафик – пробки усилились. Горожане в соцсетях жалуются, что даже выезд из собственного двора может отнимать по 10-15 минут и недоумевают, почему нельзя было дождаться открытия Репина и возвращения нормальной схемы движения на Радищева от Московской до Гурзуфской (с 6 до 11 утра поворот с Московской на Радищева в сторону Гурзуфской запрещен, поэтому всем приходится ехать до следующего перекрестка), и уже тогда приступать к ремонту Московской.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.06.17

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