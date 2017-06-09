Тагильчане подозревают Сергея Носова в лихачестве на дорогах (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила подозревают своего мэра в нарушении правил дорожного движения. Как рассказал обратившийся в редакцию NDNews.ru горожанин, просивший пока не называть его имени, вчера на тагильском тракте его грубо подрезал внедорожник с госномером Н008СК 66RUS, который, по словам горожанина, известен в Тагиле как личная машина градоначальника.

На видео с регистратора тагильчанина видно, что Ниссан с указанным госномером «прижимает» его к обочине, чуть ли не выталкивая на нее, после чего обгоняет и на высокой скорости уносится вдаль.

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Изучением ситуации может заняться областное ГИБДД. Как рассказал NDNews.ru председатель общественного движения «Сергей Носов – народный губернатор» Аркадий Халявин, в управление Госавтоинспекции направлено соответствующее обращение. «Мне об этом инциденте стало известно сегодня утром. Судя по видеозаписи, водитель нарушил несколько требований ПДД, чем создал аварийную ситуацию, угрожал жизни и пассажирам транспортного средства, тем самым подверг опасности жизнь водителя и пассажиров, среди которых, как мне сообщили, были дети. Я уже послал обращение в ГИБДД с целью провести проверку по данному ДТП», – заявил общественник.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

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