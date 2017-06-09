После опубликования постановления о «реновации» фасадов администрация Екатеринбурга закупает кондиционеры (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга, настаивающая на приведении городских фасадов к единообразию, решила закупить кондиционеры. В ближайшее время в городскую ратушу должны доставить 12 новеньких устройств охлаждения воздуха.

Напомним, на днях администрация Екатеринбурга опубликовала постановление о приведении в единообразный вид более двух тысяч зданий в городе, которые оказались на гостевых маршрутах Чемпионата мира по футболу-2018. Эти здания, по мнению обитателей ратуши, необходимо привести к некому стилевому единообразию, расстеклив застекленные балконы и застеклив их заново, но уже одинаково во всем доме. Помимо балконов, собственники зданий должны позаботиться и о других элементах внешнего вида фасадов. «Речь идет о ремонте фасадов, их цветовой гамме, оснащению входных групп и вывесок предприятий и магазинов, расположенных на первых этажах, а также об единообразном оформлении балконов в жилых домах, расположении кондиционеров, спутниковых телевизионных антенн и других технических элементов», – сообщали ранее в пресс-службе администрации города.

Само здание мэрии так же попало в перечень домов, нуждающихся в улучшении облика – в постановлении указана часть здания мэрии по переулку Банковский, которое буквально усеяно кондиционерами. Кроме того, ратушу с пропиской на проспекте Ленина тоже должны «почистить» от коробок кондиционеров, хотя бы потому, что это памятник архитектуры и без соответствующего согласования на него вообще ничего навешивать нельзя. Впрочем, паспорт администрации города еще только в разработке.

Однако буквально на следующий день после того, как в мэрии рассказали о «екатеринбургской реновации», администрация города опубликовала тендер на закупку 12 кондиционеров, бюджет за это готов заплатить 234 тысячи рублей. Подача заявок заканчивается 14 июня, а устройства должны доставить в течение семи дней с момента подписания контракта. Мэрии требуются кондиционеры оконного типа – то есть те самые «коробки», торчащие из окон. Место поставки – здание администрации, Ленина 24а, сведения о том, где их будут устанавливать, не указаны. Добавим, совсем недавно мэрия так же пыталась провести запрос котировок по монтажу аналогичных кондиционеров (признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок). Согласно документации, необходимо было демонтировать 13 старых кондиционеров и смонтировать 28 кондиционеров по адресам ул. 8 Марта, 8б, пр. Ленина, 24а и пер. Банковский, 1 (адреса здания администрации) в кабинетах на втором, третьем и четвертых этажах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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