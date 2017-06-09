Вывезено более 200 тонн мусора: спасатели покидают города, где после урагана ввели режим ЧС

Дополнительные силы МЧС, введенные в Нижний Тагил и поселок Староуткинск после субботнего урагана, возвращаются в места постоянной дислокации МЧС Екатеринбурга и Челябинской области, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Подразделения МЧС России в количестве почти 300 человек, командированные в зону бедствия, с первого дня включились в активную работу по ликвидации последствий разгула стихии. Спасатели доставляли резервные источники питания на объекты социальной сферы, проводили работы по расчистке улиц, придомовых территорий и дорог от поваленных деревьев, помогали коммунальным службам наводить порядок в городе и населенных пунктах. С пострадавших территорий вывезено более 200 тонн мусора», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, сотрудники МЧС оказывали помощь инвалидам, пожилым, малоимущим и многодетным семьям в наведении порядка на частных подворьях. Спасатели совместно с коммунальными службами восстанавливали поврежденные кровли соцобъектов, учреждений образования и частного жилого сектора. Среди населения была востребована помощь психологов.

В настоящее время ситуация в Нижнем Тагиле и Староуткинске нормализовалась, поэтому сотрудники МЧС возвращаются в места постоянной дислокации.

Напомним, 2 и 3 июня по Среднему Уралу прошелся сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате были повалены деревья, оборваны линии электропередачи, повреждены крыши сотен жилых домов, парализовано автотранспортное и железнодорожное сообщение. Буря оставила без света более 100 тысяч свердловчан. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и посёлке Староуткинск, где из-за разгула стихии ввели режим ЧС.

В результате урагана на Среднем Урале погиб один человек – его придавило деревом в Нижнем Тагиле, еще не менее восьми человек получили травмы. Ущерб от разгула стихии превысил 170 млн. рублей.

7 июня электроснабжение населенных пунктов восстановили. Ремонт поврежденных жилых строений и кровель домов сейчас продолжается силами коммунальных служб и управляющих компаний. Более 1,3 тысяч пострадавших от урагана уральцев потребовали компенсаций.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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