Судебные приставы чуть не увезли у должника три мобильных бани

Судебные приставы Октябрьского района Екатеринбурга арестовали три мобильные бани за долг в триста тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, должник – общество с ограниченной ответственностью производит мобильные сооружения каркасного типа, то есть бытовки, павильоны, киоски, посты охраны, модульные дачные дома и бани. Один из клиентов остался недоволен заказом и попросил вернуть деньги. Получив отказ, вынужден был обратиться в суд. Но даже после того как покупатель отстоял свою правоту в судебном порядке, должник не торопился возвращать долг в триста тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства приставы установили фактическое местонахождение должника, но он уверял, что имеющееся там имущество ему не принадлежит. Тогда должностные лица прибыли к должнику под видом покупателя мобильных бань. Когда продавец продемонстрировал все преимущества товара, сказав, что отгрузка возможна сегодня, прибыл эвакуатор с манипулятором вместе с судебным приставом-исполнителем. Когда приставы начали грузить бани на эвакуатор, директор компании прибыл и оплатил весь долг. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, деньги перечислены взыскателю.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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