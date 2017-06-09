На Урале собирают подписи против Трампа (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Вайнера сегодня прошел пикет против действующего президента США Дональда Трампа. Поводом стал выход Америки из Парижского соглашения по климату.

С плакатами на пешеходную улицу вышел председатель общественного совета по проблеме глобального потепления Владимир Чекашев, который также собирал подписи у прохожих под требованием: «Трамп, опомнись!!!».

«Выход США из Парижского соглашения неизбежно приведет к усилению темпов глобального изменения климата, последствия которого мы наблюдаем уже сегодня», – заявил г-н Чекашев. Почему он не выходит с требованиями к китайскому правительству (общепризнанно, что КНР – мировой лидер по выбросам вредных веществ, способствующих развитию парникового эффекта), он не пояснил.

На вопрос о том, почему вместо требований к американскому президенту не выступить с требованиями, например, к местным, свердловским промышленникам, которые вносят существенный вклад в загрязнение воздуха (Свердловская область регулярно становится лидером экологических антирейтингов), пикетчик ответил, что местные выбросы не приводят к глобальному потеплению.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний миллиардера. Подписание соглашения произошло в период, когда президентом был Барак Обама. Согласно документу, страны, подписавшие его, были обязаны снизить выбросы углекислоты в атмосферу, что негативным образом сказалось на промышленности и, в конечном счете, экономике США. При этом сам Трамп неоднократно заявлял, что раз мировой лидер по выбросам – а им является Китай – не выполняет пунктов, прописанных в документах вроде Киотского протокола или Парижского соглашения, то и Америка не будет действовать себе в ущерб.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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