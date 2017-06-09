Вандала из Талицы осудили за разрушение могил ветеранов Великой Отечественной войны и поджог кладбища

Жителя Талицы приговорили к ограничению свободы за вандализм на кладбищах Каменска-Уральского. Мужчина разбил несколько памятников ветеранам войны и устроил пожар около могил. Причем последнее он совершил при помощи своих малолетних знакомых.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, житель Талицы Виктор Бурухин признан виновным по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений), п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Год назад, 6 мая, он наведался на Ивановское кладбище Каменска-Уральского и расшатал руками стелы памятников, в том числе захороненных ветеранов Великой Отечественной войны, несколько стел он уронил и они разбились. Еще одно преступление было совершено 20 июня 2016 года. В тот день он в компании своих приятелей, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, поджёг на территории кладбища тополиный пух. Огонь перекинулся на надмогильные сооружения, металлические таблички на памятниках и деревянный крест, были уничтожены 16 венков и 3 корзины с искусственными цветами. Всего вандалом было уничтожено или повреждено 9 памятников и надмогильных сооружений.

Бурухина приговорили к 2 годам ограничения свободы, он обязан находиться дома в ночное время, не может посещать массовые мероприятия, не может менять место жительства без спецразрешения и дважды в месяц должен отмечаться в специализированном органе, который осуществляет контроль за отбытием наказания. «Рассмотрение гражданских исков представителей потерпевших о взыскании ущерба, причиненного в результате уничтожения памятников, выделено в отдельное производство. То есть исковые заявления будут рассмотрены самостоятельно в порядке гражданского судопроизводства», – добавили в прокуратуре.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 09.06.17

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