Суд оштрафовал зоозащитников за пикеты у свердловского заксобрания

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал зоозащитников, вышедших пикетировать свердловское заксобрание.

Как передает корреспондент NDNews.ru, активисты провели в среду утром у зданий правительства и заксобрания Свердловской области несколько одиночных пикетов в защиту прав животных. Они хотели привлечь внимание к проблеме безнадзорных собак, требовали соблюдения законов о защите животных, прекращения нарушений, связанных с их отловом и умерщвлением. Акция была прервана сотрудниками полиции. Правоохранители составили на четырех зоозащитников, участвовавших в пикетах с плакатами в руках, протоколы по ст. 20.2 КОАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Протестовавшие были удивлены такому развитию событий, отметив, что стояли друг от друга на расстоянии в несколько десятков метров, не использовали мегафоны и не перемещались, то есть соблюдали все необходимые законом требования.

Тем не менее, Верх-Исетский районный суд признал зоозащитников виновными в нарушении административного законодательства. «Сегодня состоялось заседание суда по факту совершенных правонарушений четырьмя гражданами во время пикета. Все четверо привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.2 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому», – сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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