Не «Сбером» единым. Куда сдать мелочь и сколько придется потратить на это (ФОТО)

Многие люди до сих пор держат копилки для монет. Вряд ли взрослые копят мелочь на какую-то покупку, но привычка сбрасывать в специальную банку «железо», чтобы не отягощать кошелек, довольно популярна. Как избавиться от мелочи и не продешевить, в материале NDNews.ru.

Как правило, когда заходит вопрос о том, куда сдать мелочь, многие вспоминают про аптеки, магазины, кафетерии, где продавцы всегда скажут спасибо и с радостью поменяют бумагу на деньги мелкого номинала. Но если накопилась целая банка монет, то процесс их пересчета в ближайшем супермаркете может занять слишком много времени. Поэтому логичнее отнести их в банк, где есть оборудование, которое быстро справится с несколькими килограммами мелочи.

Первым делом, когда речь идет о том, чтобы обменять монеты на банкноты, всегда вспоминают «Сбербанк». Однако далеко не во всех отделениях этой организации есть сортировально-счетные машинки. Узнать, где они установлены, довольно проблематично. Для этого, скорее всего, придется обращаться непосредственно в ближайшее отделение банка или на горячую линию и уточнять этот вопрос. Высока вероятность, что чем крупнее отделение, тем больше шансов, что в нем есть специальное устройство для приема мелочи. Например, в отделении «Сбера» на Куйбышева, 67, в двух кассах такие аппараты есть. За обмен мелочи на банкноты возьмут комиссию – от 1 до 3%, но не больше 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.

Интересно, что почти в любое время в кассы с возможностью аппаратного приема мелочи есть очередь, так что ожидание может затянуться. Это связано с тем, как именно работает устройство. Сначала в него засыпают все неотсортированные монеты, которые есть у клиента. Машина расфасовывает их по специальные отделениям по номиналу, одновременно считая общую сумму. Но этого не все. После операционист выгружает мелочь из аппарата, складывая монеты по номиналу в отдельные мешочки, а затем загружает их в машинку вновь, чтобы узнать, сколько железных денег в каждом пакете – по сумме и по количеству. Только после того, как все посчитано, целлофановые пакеты с монетами складывают в холщовый мешок, перевязывают особым способом и снабжают этикеткой.

Кроме «Сбербанка», другие организации тоже принимают мелочь. Но, чаще всего, речь идет не о прямом обмене на банкноты, а о зачислении на счет. В конце концов, монеты – даже копеечного номинала – тоже деньги. В большинстве банков за пополнение счета через кассу комиссию не берут, но вряд ли обрадуются клиенту с парой мешков мелочи. Поэтому лучше уточнять, есть ли в кассе специальная машинка.

Например, в пресс-службе ВТБ24 по Свердловской области рассказали, что аппараты есть во всех кассах банка и положить на счет деньги, в том числе металлические, можно без комиссии. По факту оказалось иначе. Выяснилось, что в банке готовы зачислить на счет через кассу только от 100 тысяч рублей. На меньшую сумму необходимо сначала оформить у операциониста приходный ордер, причем в документе должна быть указана сумма до копеек – сотрудники банка предложили посчитать деньги клиенту вручную самостоятельно. Впоследствии в пресс-службе банка пояснили, что произошло недоразумение, деньги должны были принять и зачислить на счет или карту непосредственно в кассе. Отметим, что если сумма была бы меньше 30 тысяч, то за услугу бы взяли комиссию – 500 рублей.

В контакт-центре «Росбанка» сообщили, что перечня касс, где установлены машинки по сортировке и подсчету мелочи, в банке нет, поэтому нужно обращаться напрямую в конкретное отделение и уточнять информацию там. Кассир одного из центральных екатеринбургских отделений пояснила, что мешок мелочи принять может, но лучше, если она будет рассортирована по номиналу, поскольку оборудования для ранжирования в кассе нет. Впрочем, она готова была посчитать мелочь вручную. Причем комиссии за услугу не предусмотрено, однако время, которое было бы потрачено на подсчет, вряд ли стоило бы таких хлопот.

Добавим, что эксперты вообще советуют не копить мелочь. Это нецелесообразно из-за того, что мелкие деньги быстро теряют в стоимости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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