В детской больнице учились спасать пациентов от разлива аммиака (ВИДЕО)

В ДГКБ№9 в Екатеринбрге сегодня тестировали систему здравоохранения на случай теракта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по легенде на Хладокомбинате №3 произошло ЧП, которое привело к массовому отравлению. По легенде учений, были повреждены емкости с аммиаком, и произошел выброс газа. Облако накрыло жилые кварталы и школу №122. В результате пострадало взрослое и детское население близлежащих домов. Общие потери составили 106 человек, из них: безвозвратные – 26 человек, санитарные – 80, в том числе детей – 55. Детей силами бригад скорой медицинской помощи направляют в перепрофилированные в токсикологические отделения пациентов в ДГКБ №9, а взрослое – в токсикологическое отделение ГКБ №14.

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В детской больнице №9 и на станции «Скорой помощи» были предварительно проведены необходимые расчеты, подготавливающие к одномоментному массовому приему пораженных, а также проработан алгоритм действия бригад на пункте сбора пораженных, оказание им первой врачебной помощи, проведение медицинской сортировки и последующей эвакуации детей.

Вместе с тем отметим, что не всё в сегодняшних учениях прошло гладко и отчасти создавалось впечатление, что они проводились для «галочки». Так машины «скорой помощи» под камеры обязательно обрабатывали противоаммиачным составом из соляной кислоты. Однако вспомогательный автотранспорт проезжал на территорию детской больницы открыто и на него не обращали внимания.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.06.17

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