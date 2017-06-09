В Екатеринбурге отец-наркоман после застолья «взял в плен» 4-месячного ребенка

В Екатеринбурге героиновый наркоман во время застолья выгнал из дома жену с собутыльниками и заперся с 4-месячным ребенком. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры, чтобы вызволить младенца.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел на улице Гурзуфской, 23а. За помощью в полицию обратилась местная жительница, которую вместе с собутыльниками во время попойки выгнал в подъезд муж – героиновый наркоман. Она боялась, что супруг может вколоть наркотик малышу. Сотрудникам полиции хозяин тоже не открыл дверь, понадобилась помощь спасателей.

«Прибывшие на место специалисты службы спасения «Сова» обеспечили доступ в квартиру полиции и маме ребенка. Малыш уже спал в своей кроватке. Рядом на диване расположился и его отец», – сообщили сотрудники службы спасения «Сова».

Полицейские задержали мужчину и его собутыльника, мешавшего работе полиции. В отделение была также доставлена мать ребенка для составления заявления. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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