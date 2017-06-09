Санврачи отправляют всю Свердловскую область купаться в Тавду

По состоянию на сегодняшний день собственники и арендаторы только двух водных объектов в области имеют санэпидемзаключения, позволяющие купаться там без опасности для здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, заключения имеются по озеру Щучьему в Тавдинском городском округе и по Восточном берегу Шарташа в Екатеринбурге. При этом вода в Щучьем соответствует требованиям, а воду из Шарташа в ближайшее время необходимо исследовать заново – другие части озера загрязнены.

В рамках мониторинга в период с 25 мая по 09 июня 2017 года санврачи исследовали 81 пробу воды из водоемов, популярных у любителей купания. Во многих случаях было выявлено несоответствие санитарным нормам. В Екатеринбурге, например, нельзя купаться в Верх-Исетском пруду, на большей части побережья Шарташа, в Нижне-Исетском пруду, в водоеме у отеля «Рамада». В Нижнем Тагиле – в Леневском водохранилище, Муринских прудах, Нижнетагильском и Нижне-Выйском прудах; в Верхней Пышме – на большинстве пляжей на озере Балтым. Не имеют санэпидзаключения Рефтинское и Верх-Нейвинское водохранилище и ряд других водоемов.

Таким образом, резюмируют санврачи, уверенно можно нырять только в Тавдинском озере Щучье, которое находится, напомним, более чем в 300 км от Екатеринбурга.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.06.17

В Екатеринбурге отец-наркоман после застолья «взял в плен» 4-месячного ребенка. / «Неправильные» окна на здании ратуши и кондиционеры в памятниках архитектуры: как «реновация» затронет здания госслужащих (ФОТО). / В детской больнице учились спасать пациентов от разлива аммиака (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»