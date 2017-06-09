Предприятие-банкрот в Красноуральске пять лет не может погасить долг перед рабочими

Предприятие «Энергозапчасть» в Красноуральске, находящееся в стадии банкротства с 2012 года, после вмешательства прокуратуры выплатило бывшим работникам более 2 миллионов рублей, погасив основную часть долга по зарплате и компенсаций по увольнению. Однако рабочие недополучили еще 400 тысяч рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на момент банкротства «Энергозапчасть» имела задолженность перед 43 сотрудниками в размере 2,8 миллионов рублей. После проверок на предприятии прокуратура добилась выдачи судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты, которые были направлены конкурсному управляющему. В 2013 году два десятка работников «Энергозапчасти» объявили двухнедельную голодовку, требуя законных выплат. В том же году управляющий был привлечен к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, после этого сумма долга уменьшилась на 500 тысяч рублей. И лишь к осени 2016 года предприятие смогло выплатить еще 1,1 миллиона рублей. В июне текущего года прокуратура вновь внесла представление конкурсному управляющему, по итогам его рассмотрения «Энергозапчасть» выплатило рабочим еще 800 тысяч рублей.

«Существенного снижения удалось добиться благодаря принципиальной позиции прокуратуры, которая побуждает конкурсного управляющего изыскивать денежные средства для погашения задолженности, имеющейся у предприятия – банкрота. В настоящее время долг по заработной плате составляет около 400 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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