В День России приставы в ЦПКиО будут поджидать должников и призывать их рассчитаться

Судебные приставы решили в День России провести акцию «Узнай о своих долгах». Каждые 10-15 минут по территории ЦПКиО в Екатеринбурге будет разноситься призыв рассчитаться. Позже аналогичную акцию проведут по всей области.

«12 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского с 12:00 до 15:00 будет работать мобильный офис Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, каждый желающий сможет узнать о своих долгах или получить консультацию об оплате уже имеющейся задолженности. Мобильный пункт будет размещен в специализированном автомобиле-офисе марки «Газель» со специальным цветографическими знаками ФССП России и гос.номером Е506АК. Каждые 10-15 минут посредством установленной на автомобиле громкоговорящей связи будут транслироваться аудиоролик, предлагающий гражданам проверить себя на наличие долгов», – рассказали о задумке в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Приставы посчитали, что люди частенько хотят погасить долги, особенно если речь идет о небольших суммах, но не всегда могут попасть в отдел судебных приставов. Видимо, в День России на площадке народных гуляний это сделать удобнее.

Позже аналогичные акции пройдут около торговых центров по всей области, с полным списком площадок и времени проведения акции можно ознакомиться на сайте приставов. «Расположение мобильных пунктов возле торговых комплексов позволяет значительно сэкономить время и совместить поход за покупками с консультацией судебных приставов по вопросам, входящим в компетенцию Службы», – подметили в УФССП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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