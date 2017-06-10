Китайцы начали массово подделывать косы Артинского завода и продавать их на Украину (ФОТО)

Уникальную продукцию Артинского завода – традиционные русские косы – начали массово подделывать производители из Китая, причем «пираты» предпочитают продавать свою продукцию не в России, а в странах бывшего СССР.

Об этом сообщил на своей странице организатор ежегодного Международного турнира косарей в Артях Александр Шатохин. «Основные жалобы идут с Украины, там появились косы с этикеткой «Соболь-люкс» и почему-то головой тигра. Видимо, для китайцев тигр и соболь – близнецы-братья. Фальшивые соболя загибаются после нескольких взмахов, после чего ломаются. Также в Украине, Белоруссии, Грузии, Азербайджане, ну и, скорее всего, и не только там, появились китайские косы с этикеткой копирующей (с указанием производителя – Арти) нашу старую этикетку «Лиса», – написал Шатохин.

Напомним, Артинский завод – единственный в России, который производит косы, а на ежегодный турнир косарей приезжают тысячи зрителей.

Фото со страницы Александра Шатохина в Фейсбуке

Арти, Служба информации РИА «Новый День»

Арти. Другие новости 09.06.17

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