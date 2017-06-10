Во время утреннего пожара на Уктусе погибла женщина

Тело 40-летней женщины было обнаружено сегодня утром во время тушения пожара в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Уктусе.

В следственном комитете этот факт подтвердили. «Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины 1975г.р. в ходе тушения возгорания в квартире по переулку Короткий. Точные причины смерти женщины и произошедшего возгорания будут установлены в ходе соответствующих экспертиз», – заявил представитель СУ СКР Максим Чалков.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 04:49 утра. Горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Пожарные эвакуировали по лестницам 24 человека, из них 5 детей. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

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