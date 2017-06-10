Жительница Ивделя погибла во время сплава по реке

Следователи Ивделя проводят проверку по факту гибели жительницы этого города 1970 г.р. во время сплава по реке.

Как сообщили в СУ СКР, трагический инцидент произошел 7 июня. Две семейные пары на двух лодках сплавлялись по реке Ивдель. Одна из лодок опрокинулась, и пара оказалась в воде. Помощь им пытались оказать двое других туристов. Но их лодка также опрокинулась. Все четыре человека оказались в воде и, борясь с сильным течением, пытались выбраться на берег. Это удалось лишь троим: женщина 1970 года утонула после того, как ее отнесло вниз по течению реки. Погибшая женщина была из той лодки, которая опрокинулась изначально. Трагедия произошла, в том числе, и потому, что обеих лодках не было спасательных средств. Спасательных жилетов у людей тоже не было. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Ивдель, Служба информации РИА «Новый День»

Ивдель. Другие новости 10.06.17

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