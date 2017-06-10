Огромная пробка парализовала движение на Пермском тракте (ФОТО)

Из-за дорожных работ на Пермском тракте сразу за выездом из Ревды образовалась огромная пробка.

Как рассказал NDNews.ru один из застрявших в пробке водителей, из-за того, что впереди перекрыт участок дороги из-за ремонтных работ, машины еле движутся.

Водителей, едущих в сторону Пермской области, пропускают по встречной полосе. Длина проблемного участка, по словам очевидцев, около 3-4 км.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывается здесь максимальную скорость 15 км/час.

Екатеринбург – Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург – Пермь. Другие новости 10.06.17

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