На Кольцовском тракте водитель насмерть разбился о бетонное ограждение (ФОТО)

ГИБДД Екатеринбурга проводит проверку по факту гибели водителя в ДТП, случившемся сегодня на рассвете.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в 05:00 на 9 км автодороги Екатеринбург – Кольцово водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 1980 года рождения, двигаясь со стороны коллективного сада (промзона) в сторону Кольцовского тракта, врезался в бетонное ограждение разделительной полосы. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту проводится расследование.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.06.17

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