Воскресенье, 11 июня 2017, 12:36 мск

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На Кольцовском тракте водитель насмерть разбился о бетонное ограждение (ФОТО)

На Кольцовском тракте водитель насмерть разбился о бетонное ограждение (ФОТО)

ГИБДД Екатеринбурга проводит проверку по факту гибели водителя в ДТП, случившемся сегодня на рассвете.

Новый День: На Кольцовском тракте водитель насмерть разбился о бетонное ограждение (ФОТО)

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в 05:00 на 9 км автодороги Екатеринбург – Кольцово водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 1980 года рождения, двигаясь со стороны коллективного сада (промзона) в сторону Кольцовского тракта, врезался в бетонное ограждение разделительной полосы. От полученных травм он скончался на месте.

Новый День: На Кольцовском тракте водитель насмерть разбился о бетонное ограждение (ФОТО)

По данному факту проводится расследование.

Новый День: На Кольцовском тракте водитель насмерть разбился о бетонное ограждение (ФОТО)

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

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