В ДТП под Екатеринбургом погиб лосенок

Сегодня утром, около девяти часов, под Екатеринбургом у села Горный Щит сразу после поворота на Широкую Речку большегруз МАЗ сбил лосенка.

Как сообщает портал www.0-50.ru со ссылкой на очевидцев, лосенок выбежал на дорогу из леса прямо перед МАЗом, и водитель не успел затормозить.

Животное погибло на месте. Автомобиль практически не пострадал.

Горный Щит, Служба новостей РИА «Новый День»

Горный Щит. Другие новости 11.06.17

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