В Свердловской области на 13 июня объявлено штормовое предупреждение

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях во вторник, 13 июня. По прогнозу метеорологов, в отдельных районах Свердловской области в этот день ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а также дожди, грозы и град.

«На основе неблагоприятного комплекса погодных условий сотрудники МЧС России предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей)», – говорится в сообщении ведомства.

Жителям области рекомендуется следить за прогнозами погоды и при усилении ветра не выходить из зданий, а также не оставлять без присмотра детей. Спасатели в очередной раз напоминают: от сильного ветра на улице нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, и ни в коем случае не пытаться спрятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Нельзя стоять около стен домов, так как с крыши могут упасть куски шифера.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Также при сильных порывах нельзя оставаться в автомобиле или автобусе, следует покинуть транспорт и укрыться в ближайшем здании. Если штормовой ветер застал на дороге за пределами населенного пункта, то лучше выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле, рекомендуют спасатели.

Также стоит помнить о мерах пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем в ветреную погоду. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, необходимо обесточить все электроприборы и выдернуть вилки из розеток.

При возникновении ЧП в ведомстве просят звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101.

Напомним, 2 и 3 июня по Среднему Уралу прошелся сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате были повалены деревья, оборваны линии электропередачи, повреждены крыши сотен жилых домов, парализовано автотранспортное и железнодорожное сообщение. Буря оставила без света более 100 тысяч свердловчан. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и поселке Староуткинск, где муниципальные власти ввели режим ЧС.

В результате урагана в Свердловской области погиб один человек – его придавило деревом в Нижнем Тагиле. Еще не менее восьми человек получили травмы. Ущерб от разгула стихии превысил 170 миллионов рублей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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