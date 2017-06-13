При столкновении двух «ВАЗов» в Пригородном районе погиб пассажир одного из них (ФОТО)

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на 51 километре автодороги Николо-Павловское – Петрокаменск – Алапаевск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель ВАЗ-2114, выезжая со второстепенной дороги, ведущей к селу Башкарка, на перекрестке не уступил другому водителю и столкнулся со встречной ВАЗ-2112. В результате сильнейшего удара 58-летний пассажир «двенадцатой» погиб, оба шофера и второй пассажир ВАЗ-2112 получили травмы различной степени тяжести.

Пригородный район, Служба информации РИА «Новый день»

Пригородный район. Другие новости 13.06.17

13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Поиски 4-летнего Димы идут третьи сутки: одна из групп волонтеров наткнулась в лесу на медведя. / Уточки, деревянный меч, стихи и призывы: как прошел второй митинг сторонников Навального в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»