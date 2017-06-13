Пенсионер из Тугулыма украл сам у себя три ружья

Жителя Тугулыма, 67-летнего Владимира Ишунина, будут судить за заведомо ложный донос о совершении преступления и фабрикацию улик.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, у Ишунина было три ружья – одно гладкоствольное и два с нарезным стволом. Зная, что разрешения на хранение и ношение у него истекают, пенсионер решил сымитировать хищение, боясь, что полиция их отберет.

13 ноября 2016 года свердловчанин металлическим прутом повредил замок на дверях гаража, спилил «болгаркой» петли на двери сейфа, где хранились ружья, гвоздодером отогнул дверь сейфа, стволы достал, смазал маслом, завернул в ткань и закопал в огороде.

Через два дня Ишунин обратился в ОМВД России по Тугулымскому району с заявлением о краже ружей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).

После установления факта ложного доноса уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тугулымский районный суд.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 306 УК РФ, относится к категории тяжких, предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Тугулым, Служба информации РИА «Новый День»

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