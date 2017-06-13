Школьникам в Екатеринбурге придется пересдавать ЕГЭ по русскому: во время экзамена отключился свет

В Екатеринбурге 52 выпускникам 11-го класса придется пересдавать ЕГЭ по русскому языку, который они писали 9 июня. Во время экзамена в гимназии отключился свет и, соответственно, перестало работать видеонаблюдение, что является основанием для остановки приема ЕГЭ. Министерство образования сообщает, что выпускников ждут 29 июня. При этом аттестаты школьникам должны выдать на неделю раньше.

Сообщение о новой дате сдачи ЕГЭ по русскому языку появилось на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Писать экзамен заново придется 52 выпускникам, которые 9 июня не дописали его из-за отключения света в гимназии №35.

«9 июня во время экзамена по русскому языку в пункте проведения экзамена 8610, расположенном в гимназии № 35, произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточены программно-аппаратные комплексы, осуществляющие видеонаблюдение. В соответствии с правилами… «отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в пункте проведения экзаменов или отдельных аудиториях», – говорится в сообщении минобразования.

Выпускникам предоставили право сдать экзамен по русскому языку, поскольку они не завершили выполнение экзаменационной работы по уважительной причине. Дата сдачи экзамена назначена на 29 июня, место сдачи экзамена – то же: пункт проведения экзамена 8610, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 35 (г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 32).

Добавим, что ЕГЭ выпускникам придется сдавать неделю спустя после выпускных, которые у 11 классов пройдут 23 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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