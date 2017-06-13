На Среднем Урале обнаружили древнее поселение X-IV веков до нашей эры (ФОТО)

Под Невьянском археологи нашли фрагменты керамических сосудов, которые свидетельствуют о древнем поселении. Объект, где велись раскопки, получил название «Селище Быньга II».

Как передает корреспондент NDNews.ru, селище находится в одном километре к северо-западу от поселка Ударник, на левом берегу реки Ближняя Быньга. Оно датируется эпохой поздней бронзы – раннего железного века, X-IV веков до нашей эры. Площадь поселения составляет 1 836,7 кв. м, мощность культурного слоя – до 40 сантиметров. На территории селища Быньга II нашли фрагменты стенок керамических сосудов гамаюнской культуры эпохи поздней бронзы – раннего железного века.

«На ранних этапах гамаюнская культура – культура таежных охотников и рыболовов; на поздних – в Среднем и Южном Зауралье носители гамаюнской культуры овладели навыками разведения лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, обработки меди и бронзы, познакомились с орудиями из железа. Гамаюнская культура явилась одним из компонентов в сложении культур горнолесного Урала и Приуралья раннего железного века», – сообщили сегодня в управлении Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и предоставили фотографии с места работы археологов. В ведомстве добавляют, что объект включили в соответствующий перечень и поставили на госохрану.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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