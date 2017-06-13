Вторник, 13 июня 2017, 15:17 мск

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Новый главный архитектор Екатеринбурга предложил горожанам пересаживаться на такси

Новый главный архитектор Екатеринбурга предложил горожанам пересаживаться на такси

Власти Екатеринбурга намерены и впредь принуждать горожан отказываться от личных автомобилей. Об этом заявил новый главный архитектор уральской столицы Андрей Молоков, интервью с которым опубликовано сегодня на официальном портале городской администрации.

«Многие уже пришли к пониманию, что автомобиль вовсе не является для них жизненно необходимым. В городе действительно можно обходиться без собственной машины. К тому же содержать ее зачастую вовсе невыгодно – зачем тратиться на бензин, обслуживание, страхование авто, если гораздо дешевле можно доехать до нужного места на такси? – сказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. – Да, очень быстро ситуацию не переломить. Должно пройти какое-то время, чтобы окончательно разрушился стереотип «без автомобиля – никуда». Но это единственно верный путь для преуспевающего города-миллионника, в котором осознают, что необходимо решать проблемы с загазованностью улиц, постоянными пробками, превращением дворов не в места для отдыха, а в парковки. Это же ненормально, когда детские площадки оказываются втиснутыми между паркингами или когда нам от собственного подъезда приходится пробираться через плотные ряды машин».

Ранее за уменьшение числа автомобилей в Екатеринбурге активно выступал вице-мэр Евгений Липович, который ушел в отставку в феврале этого года. Уход Липовича совпал с намерением городских властей ввести новую транспортную схему. Реформа вызвала ожесточенные дискуссии в обществе. Предполагается, что в Екатеринбурге значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляют авторы проекта, будет сокращено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу. Резко против высказался также глава ГИБДД области Юрий Демин.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

В гордуме Екатеринбурга два депутата-«пенсионера» едва не рассорились из-за законопроекта о зачислении первоклассников в школы. / Кандидаты в губернаторы начали сбор подписей депутатов: кто-то сам, кто-то – через подручных (ФОТО). / Исключение из программы капремонта не означает автоматического права на расселение дома, – минЖКХ.

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