От нападения клещей уже пострадали более 16 тысяч свердловчан, двое погибли

По состоянию на 13 июня в Свердловской области зарегистрировано 16 278 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода 2016 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. 3347 пострадавших – дети до 17 лет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, случаи нападения клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Наиболее активны они в Талицком ГО, Асбестовском ГО, Рефтинском ГО, Пышминском ГО, Слободо-Туринском МР, Ирбитском МО, Байкаловском МР, Тугулымском ГО и др.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 84 человека, что в 1,7 раза ниже аналогичного периода 2016 года. Лабораторно подтверждены 9 диагнозов. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 224 человека, что на 7% выше уровня аналогичного периода 2016 года и на 12% ниже среднемноголетнего показателя; лабораторно он подтвержден у 72 человек.

От клещевого вирусного энцефалита умерли двое свердловчан – 70-летний мужчина (п. Алтынай Сухоложского района) и женщина 68 лет (Екатеринбург). Оба пенсионера не были привиты, иммуноглобулин после укуса не получали.

Санврачами на сегодняшний день исследовано 6107 особей клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 136 пробах (2,2%); на боррелиоз исследованы 5022 пробы, выявлено 1577 положительных; на другие клещевые инфекции (моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз) исследованы 4487 проб, обнаружено положительных на моноцитарный эрлихиоз –104 пробы (2,3%), на гранулоцитарный анаплазмоз – 36 проб (0,8%).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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