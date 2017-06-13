Еще в 19 свердловских городах подключили сеть 4G

В Свердловской области еще в 19 городах теперь «ловит» LTE у абонентов «Мегафона». По данным оператора, теперь пользоваться более быстрым интернетом смогут 490 уральцев, среди которых жители Алапаевска, Артемовского, Верхнего Тагила, Волчанска, Ивделя, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Тавды и Туринска. Суммарно в этих городах в технологии LTE построено более 60 базовых станций.

В пресс-службе оператора напомнили, что устройства, подключенные к 4G, позволяют серфить в интернете в 7-10 раз быстрее. «Скоростной интернет в смартфоне или планшете дает массу возможностей: с его помощью можно всего за пару секунд оплатить услуги ЖКХ, купить билеты, перевести деньги родным, посмотреть пробки или загрузить мультфильм для детей, пока вы в дороге. Решить эти и другие задачи можно в любом месте, где бы вы ни находились, ведь «мобильный помощник» всегда под рукой», – рассказала руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения «Мегафона» Людмила Павлова.

Скорость мобильного интернета в городах, где уже есть доступ к сетям 4G, достигает 75 Мбит/с. На такой скорости, к примеру, можно скачать 60 эпизодов сериала за два часа. «Для работы в сети четвертого поколения необходимы устройство и SIM-карта, поддерживающие эту технологию. Проверить, доступен ли на SIM-карте стандарт LTE, можно с помощью бесплатного запроса *507#. В любом салоне связи «МегаФон» замена SIM-карты бесплатна. Широкий ассортимент гаджетов с поддержкой сети 4G и стоимостью от 2990 рублей можно найти в офисах «Мегафона», а также в интернет-магазине», – напомнили в пресс-службе сотового оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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