У Игоря Холманских – новый помощник, а в Свердловской области – новый ГФИ

В уральском полпредстве произошла кадровая рокировка: бывший главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский распоряжением главы администрации президента Антона Вайно назначен помощником уральского полпреда, а новым ГФИ по решению Игоря Холманских стал Данила Трубинов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе полпредства, Данила Трубинов родился 16 ноября 1975 года в Перми. В 1998 году окончил Уральскую академию государственной службы. С 2001 года работает в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Занимал должности консультанта, затем советника организационного департамента аппарата полномочного представителя. В сентябре 2013 г. назначен федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В июне 2017 г. распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе главным федеральным инспектором по Свердловской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является государственным советником Российской Федерации 2 класса. Женат, двое детей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

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