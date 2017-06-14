Среда, 14 июня 2017, 10:15 мск

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Хозяину наркопритона из Североуральска дали два года «строгача»

Хозяину наркопритона из Североуральска дали два года «строгача»

Североуральский городской суд признал местного жителя виновным в содержании наркопритона и незаконном изготовлении наркотиков и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, наркопритон существовал в Североуральске с июля по август 2016 года. Сам хозяин квартиры на улице Коржавина тоже является наркозависимым. Это 38-летний местный житель, ранее судимый за разбой и наркотики.

В отношении злоумышленника расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 («Содержание притона»), частью 1 статьи 228 («Изготовление наркотических средств») Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия он содержался под стражей. Суд приговорил его к двум лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Североуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 14.06.17

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