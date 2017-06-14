Водителю, сбившему насмерть в поле двух девочек, продлили арест

Свердловский областной суд оставил под стражей Игоря Батуева – водителя, сбившего насмерть двух девочек в Белоярском районе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, трагедия произошла в конце мая этого года. Дети гуляли в поле, когда автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, вылетел с автодороги Станция Глубокое – Бобровский. Пострадавшие – девочки 2002 и 2003 годов рождения – погибли на месте от полученных травм. Автомобилист с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД, уже на территории Березовского.

«В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат обвиняемого обжаловал постановление суда в вышестоящей инстанции. Однако Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения. Под арестом Игорь Батуев пробудет до 28 июля», – уточнили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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